Ky është pozicioni më i mirë i seksit për meshkujt që e kanë të vogël

Meshkujt me penis të vogël kanë komplekse shpeshherë kur gjenden në dhomën e gjumit.

Gjatësia mesatare e një penis në Mbretërinë e Bashkuar masave rreth 5.2 inç (13.2cm) në gjatësi dhe 4.6 inç (11.6cm) në perimetër.

Por burrat vijnë në të gjitha format dhe madhësitë e ndryshme. Në fakt, gratë nuk duan ta dinë me të vërtetë se sa i madh është penisi juaj, zbulohet një anketë e kohëve të fundit, transmeton lajmi.net.

Me të vërtetë nuk ka të bëjë me madhësinë – por se si e bëni ka rëndësi. Dhe një pozicion i ri seksual i quajtur “X Marks The Spot” është pozicioni që edhe gratë e duan dhe është dëshmuar se është ideal për meshkujt me penis të vogël.

Është pak e komplikuar, por ia vlen përpjekja pasi është e kënaqshme për burrat dhe gratë. /Lajmi.net/