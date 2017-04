Ky është politikani i parë serb që ka uruar Malin e Zi për anëtarësim në NATO

Lideri i SPO-së, Vuk Drashkoviq është politikani i parë i cili ka uruar anëtarësimin e Malit të Zi në NATO.

Ai ka thënë se me këtë shteti malazez do të afrohet edhe me Bashkimin Evropian, transmeton lajmi.net

“Shumica parlamentare në Mal të Zi refuzoi presionet e brendshme madje edhe kërcënimet e hapura, për stabilitetin dhe të ardhmen demokratike evropiane”, ka thënë Drashkoviq.

“Në luftën për sigurinë e tyre stabilitetin dhe transformimin evropian, shpresoj që Serbia ta ndjek Malin e Zi”, shtoi lideri i SPO.

“Urime për të gjithë deputetët, anëtarët e Qeverisë dhe popullin e Malit të Zi”, tha Drashkoviq. /Lajmi.net/