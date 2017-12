Ky është kosovari i vrarë në Vjenë të Austrisë

E enjta mbrëma ka qenë fatale për një kosovar që jetonte në Vjenë të Austrisë.

Shqiptim Ahmeti ishte duke shëtitur në Vjenë me një shtetase kroate kur dy persona që përshkruhet se ishin me jakne të zeza i janë afruar duke e therur me thikë për vdekje.