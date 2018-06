Ky është destinacioni i Era Istrefit para Botërorit ‘Rusia 2018’

Nesër nisë Botërori 'Russia 2018' dhe Era Istrefi, Will Smith dhe Nicky Jam janë zërat kryesor të këngës

‘Live it up’ do të jetë kënga që do ta hapë këtë kampionat ndërsa si projekt muzikor me videoklip është klikuar 17 milionë herë, shkruan lajmi.net

E para fillimit të një suksesi tjetër të saj, Era Istrefi destinacion e ka pasur Xhamajkën. Drejt udhëtimit për atje, këngëtarja kosovare e ka publikaur një foto në Instastory ku shihet me një çantë.

”Xhamajka, ti je e radhës”, ka shkruar Era pranë fotos./Lajmi.net/