Ky është deklarimi i parë i Haradinajt pasi u propozua për kryeministër

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, pasi u nominua nga koalicioni PDK, AAK dhe NISMA për kryeministër të Kosovës, ka shkruar në Facebook.

Ai ka thënë se besimin e dhënë në luftë, e ka nderuar atdheun dhe bashkëluftëtarët. Thotë se edhe me besimin që i është dhënë për kryeministër do ta nderojë atdheun.

“Të dashur qytetarë. Besimin e dhënë në luftë, e kam nderu edhe te bashkëluftetarët edhe te populli im;

Besimin e dhënë nga Presidenti Rugova, e kam mbajt me nder; Me besimin e dhënë sot, do ta nderoj atdheun! Na priftë e mbara”, ka shkruar Haradinaj në facebook./Lajmi.net/