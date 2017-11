Ky është çmimi i kamionit elektrik

Tesla Semi do të jetë në dispozicion prej $ 150,000

Prodhuesi i makinave elektrike ka njoftuar çmimet për gjysmëpërçuesin elektrik të paraqitur javën e kaluar.

Tesla ka njoftuar në çmimet e saj të internetit për kamionin e ri gjysmë-elektrik. Prandaj, Semi do të jetë në dispozicion prej $ 150,000, transmeton lajmi.net.

Çmimi i referohet një distancë prej 300 miljesh (rreth 483 kilometra). Modeli prej 500 kilometrash do të kushtojë 180,000 dollarë. Për të dy modelet, një depozitë prej $ 20,000 do të ngarkohet me rezervë.

Tesla kishte prezantuar të premten këtë kamion. Çmimet nuk u treguan në atë kohë. Megjithatë, CEO i Tesla Elon Musk theksoi se kamionët me naftë janë 20 përqind më të shtrenjtë për kilometër.

Kamioni elektrik do të hyjë në prodhim në 2019. /Lajmi.net/