Ky është çmimi i bikineve ngjyrë rozë të Era Istrefit

Pak minuta më parë ajo ka sjellë për fansat e saj imazhe nga Egjipit, aty ku edhe pritet të preformojë për herë të parë.

Këngëtarja me famë botërore, Era Istrefi siç duket po i shijon në maksimum pushimet në Egjipt, shkruan lajmi net.

Ajo është shfaqur këtë të shtunë në një nga brigjet egjiptiane teksa në sfond shihet uji i pastër si kristali. E veshur me bikine ngjyrë rozë, Era ka vënë në pah linjat e bujshme trupore të cilat i ruan me shumë fanatizëm duke mos munguar asnjëherë në palestër.

E sot faqja e njohur “What They Wearin” në “Instagram” ka treguar se Era në trup po mbanë bikine të markës londineze “Hunza G”. Ndonëse jemi mësuar ta shohim shpesh të vishet shtrenjtë, kësaj here ajo ishte kompletuar me vetëm 150 euro.

Kujtojmë që Era Istrefi nuk ka pak ditë që ka sjellë për publikun këngën e re “Oh God”. Ajo ka ardhur në bashkëpunim me reperin e njohur Konshens. Kjo këngë deri më tash ka marrë gati 1 milion shikime. /Lajmi.net/