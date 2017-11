Ky është çifti që do t’i zëvendësojë Xhemin dhe Benardin! Driloni me një partnere tejet seksi

Ditën e sotme, pak orë para nisjes së spektaklit, është zbuluar një nga konkurrentët që do zëvendësojë Xhenin dhe Benardi e ai është Drilon Hoxha. E me siguri deri në këto momente keni qenë kuriozë kush do të ishte vajza krah Drilonit.

Aktori do të jetë çift me modelen bukuroshe Kristina Bakiu. Edhe pse kishin punuar vetëm pak orë, dyshja shkëlqeu me performancën e tyre.

Por akoma më shumë interesant spektakli u bë pas performancës, ku Driloni dhe Rudina Dembacaj filluan të imitonin figurat politike, trasnmeton xing

Rudina imitoi Jozefina Topallin ndërsa Driloni Sali Berishën dhe Edi Ramën duke e bërë publikun, jurinë e kastin të shpërthejnë në të qeshura.