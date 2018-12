Ky do të jetë moti gjatë vikendit në vendin tonë

Gjatë dy ditëve të vikendit do të mbajë mot i vranët, me intervale me diell dhe relativisht i ngrohtë.

“Vranësirat kanë mundësi të shoqërohen me riga të dobëta shiu (kryesisht të shtunën)”, thuhet në raportin e IHMK-së.

Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet -3 deri 1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 6-9 gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga juglindja me shpejtësi 1-5m/s. /Lajmi.net/

Këto do të jenë temperaturat për sot: