Kuvendi pa deputetë, përsëri s’ka kuorum – Seanca vazhdon nesër

Puna e Kuvendit është kritikuar tejet shumë sidomos në periudhën e fundit. Kjo për shkak se deputetët nuk po marrin pjesë në seanca, dhe projektligjet nuk po arrijnë të votohen.

Situatë e njëjtë ka qenë edhe sot. Seanca që ka nisur prej mëngjesit, është shtyerë përsëri.

Kjo në mungesë të deputetëve pjesëmarrës në Kuvend, shkruan lajmi.net.

Deputetët kanë diskutuar së fundi për rininë, debat i thirrur nga deputeti i LDK-së, Fidan Rekaliu.

Rekomandimet nga ky debat do të votohen nesër, kurse menjëherë pas votimit do të vazhdojë seanca e re me rreth 28 pika të rendit të ditës.

Ky vendim u mor me pajtimin e shumicës nga grupe parlamentare.

Në mesin e pikave të rendit të ditës janë edhe dy interpelanca të kryeministrit Haradinaj, por i cili as nesër nuk pritet të marrë pjesë.

Kurse si temë me rëndësi për nesër po vazhdon të mbetet platforma për dialogun me Serbinë.

LDK-ja sot ka bërë të ditur se nuk do ta votojë këtë platformë, kurse për qëndrimet e partive tjera do të shihet nesër kur pritet të diskutohet në Kuvend.

Tema tjera që do të diskutohen janë edhe raporti i Agjencisë Kundër Korrupsionit, raporti i statistikave, raporti për liritë fetare etj. /Lajmi.net/