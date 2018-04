Kuvendi mban nesër seancë të jashtëzakonshme për personat e pagjetur

Kuvendi i Kosovës do të mblidhet sërish nesër për një seancë të jashtëzakonshme.

Zyra për media dhe ardhmënie me publikun e Kuvendit të Republikës së Kosovës, përmes një njoftimi për media, ka paralajmëruar që nesër duke filluar nga ora 10:00, do të mbahet Seanca e jashtëzakonshme, ku në rend dite do të jetë:Debati parlamentar për personat e pagjetur.

Tani kur Kosova po shënon Javën e Personave të Pagjetur, ky ankth nuk ka përfunduar as 19 vite pas luftës për familjarët e 1 mijë e 652 personave të zhdukur./Lajmi.net/