Një televizor kushton qindra euro, ndërsa televizioni abonohet në forma të ndryshme në platformën më gjithpërfshirëse, Kujtesa. Por, shumë prej nesh nuk e dijmë dallimin mes televizionit dhe televizorit e tash në secilin aspekt televizori dhe televizioni janë NJË me ofertën e re jashtëzakonisht të volitshme nga platforma kabllore, Kujtesa.

Oferta është për të gjithë, me mundësi të blerjes për të gjithë, varësisht nga madhësia e televizorit bashkë me ofertën televizive nga Kujtesa, TV vjen FALAS.

Pako 1: 21,99 euro përfshihen – 10 Mbit/s Internet, 130 Kanale + Sport + HD dhe TV Samsung ultra slim/led 32 inch.

Pako 2: 26,99 euro përfshihen: 20Mbit/s Internet, 130 Kanale + Sport + HD dhe TV Samsung ultra slim/led 40 inch.

Pako 3: 35,99 euro përfshihen: 60Mbit/s Internet, 130 Kanale + Sport + HD dhe TV Samsung ultra slim/led 50 inch.





Pagesa e ofertës, varësisht nga përzgjedhja prej madhësisë së televizorit që ju dëshironi për ambientin tuaj si dhe varësisht nga përzgjedhja e shërbimeve të Kujtesës, bëhet çdo muaj në formë të kësteve përmes të gjitha bankave.

Me këtë ofertë përfitoni një televizor Samsung ultra slim/led,si dhe televizionin me pakon e sportit dhe me përmbajtje të pasuruar, me Ligën e Kampionëve, Bundesligan, Superligën e Turqisë, NBA dhe Euroligën e Basketit si dhe MOTOGP.

Pra, nuk ka më dallim mes televizorit dhe televizionit, të dyja janë NJË në shtëpinë tuaj falë Kujtesës, për një çmim jashtëzakonisht të volitshëm.