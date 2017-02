Kush janë “bakteret” që po dëshirojnë shkatërrimin e RTK-së, sipas Mentor Shalës

Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së, Mentor Shala përmes një postimi në Facebok ka shkruar se në kohën kur definimi me ligj i çështjes së financimit dhe pronës së RTK-së është para përfundimit, janë intensifikuar përpjekjet e disa transmetuesve konkurrent dhe disa partive politike duke i aktivizuar 'bakteret' e tyre në RTK që me çdo kusht ta ndalojnë miratimin e këtij ligji duke u munduar kështu ta shkatërrojnë Transmetuesin Publik.

“I kuptoj plotësisht përpjekjet e KTV e RTV21 të cilat me rënien eventuale të RTK tentojnë ta marrin primatin në tregun medial transmetues, por nuk po i kuptoj disa ‘bakterie’ të RTK-së të cilët pa RTK-në as qentë nuk i hajnë, se si e harxhojnë tërë energjinë për me shkatërru RTK-në dhe atë duke kërkuar ndihmë nga politika”, ka shkruar ai, duke shtuar se “prandaj edhe janë ‘bakterie’ politike brenda RTK!”.

Por për secilën baktere ka antibiotik, thotë Shala.

“RTK i kalu tana sfidat, madje edhe sulmet me bomba, prandaj keni kujdes. Ajo që është me rëndësi në RTK, 97% e stafit e donë vendin ku punojnë! Bashkë më kolegët e mi, që janë krejt stafi i RTK-së, që prodhojnë çdo ditë nga 96 orë program televiziv, 48 orë program të radios, furnizojnë youtube e facebook me lajme e videolajme çdo ditë, prodhojnë lajme për ueb, etj, kemi me rrit buxhetin, kemi me ba pronën, kemi me ndërtu objektin dhe kemi me qenë numër 1 për një kohë shumë të gjatë në Republikën e Kosovës! P.S. Vetëm me jua kujtu, sa mos me harru”, ka shkruar nw fund Shala. /Lajmi.net/