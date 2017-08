Kusari-Lila thotë se e njeh mirë Pacollin, tregon çfarë lëvizje mund të bëjë ai

Kryetarja e partisë Alternativa që hyri në koalicion parazgjedhor me LDK-në dhe AKR-në, Mimoza Kusari-Lila, edhe pse ishte ndarë me të për shkak se nuk i kishte besuar në drejtimin e partisë, tash kur janë bashkë në një koalicion ka thënë se e njeh mirë Pacollin dhe se ai nuk do të bënte lëvizje në drejtim të PDK-së.

“Unë nuk e mendoj se zoti Pacolli decidivisht ka thënë se do ti bashkohet PAN-it por ka thënë se do të bëjnë lëvizje tjera. A do të jenë këto në kuadër të partisë tjetër në këtë rast Lëvizjes Vetëvendosje apo do të jetë në pozicione tjera nuk ka qenë e qartë”, ka thënë Kusari-Lila, për televizionin publik.

Sipas saj, Pacolli më përpara do të shkonte me Vetëvendosjen sesa me PDK-në.

“Absolutisht mendoj që koalicioni si është tani, me tri parti, mendoj se zoti Pacolli nuk do të jetë pjesë e koalicionit PDK-AAK-NISMA”, ka thënë kryetarja e partisë Alternativa.