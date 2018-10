Kurti: Thaçi do rezolutë pikërisht që të mund ta shkelë atë!

Kreu i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka thënë se presidenti i vendit Hashim Thaçi, gjithmonë ka shkelur çdo rezolutë që ka miratuar Kuvendi i Kosovës.

Përmes një shkrimi në profilin e tij zyrtar në rrjetin social “Facebook”, Kurti ka shkruar se, duke e parë që Thaçi si gjatë kohës sa ka qenë kryeministër edhe tani që është president çdo herë nuk i ka zbatuar ato, është shumë më mirë është mungesa e një rezolute se sa ndonjë rezolutë e pafuqishme, shkruan lajmi.net

Sipas Kurtit, pas protestës së 29 shtatorit Thaçi nuk mund të bëj marrëveshje me Vuçiqin dhe se sipas tij as Kuvendi nuk duhet ta ndihmojë atë me anë të rezolutave. /Lajmi.net/

Postimi i plotë i Kurtit pa ndërhyrje:

Dimri i vetmisë së madhe?

Dihet që Thaçi në ndërmarrjen e tij me Serbinë për “kompromis të dhimbshëm” mbi Kosovën, nuk ka mandat nga Kuvendi dhe e ka popullin kundër. Madje, ai nuk ka as platformë me parime për negociata dhe as ekip negociator. Është i vetmuar. Kështu duhet të ngelet, sepse vetëm kësisoj nuk do të ngjajë ai “kompromisi i dhimbshëm” i paralajmëruar. Thaçi medoemos synon një letër nga Kuvendi, një dokument nga Kuvendi, rezolutë apo çkado qoftë ajo, që mandej të vrapojë te Vuçiqi në Bruksel.

Vështirë se ka mbetur ndonjë rezolutë e Kuvendit pa e shkelur Thaçi si kryeministër apo president. Pse do të ishte ndryshe me rezolutën e ardhshme?! Thaçi do rezolutë pikërisht që të mund ta shkelë atë! Nëse “ligji është si llastiku”, rezoluta është aq më tepër e tillë. Kuvendi që njëmend mbron republikën e demokracinë do t’i bënte rezolutë denoncuese e kundërshtuese Thaçit për shkeljet që ai bëri këtë verë, e jo për vazhdimin e tyre në vjeshtë e dimër. Prandaj, shumë më e fuqishme është mungesa e rezolutës sesa ndonjë rezolutë e fuqishme.

Pas protestës së 29 shtatorit, Thaçi nuk mund të bëjë marëveshje me Vuçiqin. Kuvendi nuk duhet ta ndihmojë Thaçin me rezolutën që ai do ta bëjë llastik. Populli është me opozitën. Ai nuk i nënshtrohet një njeriu. Duhet të qëndrojmë. Dhe, Thaçin e pret dimri i vetmisë së madhe, pa një rezolutë që do shërbente si dhjami për arushën. Ndërkaq, për neve vjen pranvera, e cila nuk e pret dimrin të mbarojë. Kush qëndron, fiton.