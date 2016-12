Kur Rona ishte e vogël (Foto)

Rona Nishliu tregon si ishte fëmijë.

Këngëtarja e cila kakrakterizohet për zërin e saj të fuqishëm, si dhe për një stil unik, Rona Nishliu si duket në këto ditë të ftohta dimri po ndien nostalgji për fëmijërinë e saj.

Ajo në Instagram ka publikuar një fotografi kur ka qenë e vogël. Me kapele në kokë dhe me pallto të trashë na lë të kuptojmë se fotografia është realzuar po ashtu në stinën e dimrit. Njihuni me Ronën e vogël./21Media