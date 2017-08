Kur policia të “vjedh” shfaqjen, njihuni me policët që i kanë bërë miliona njerëz të qeshin me ta (Video)

Si zakonisht nëpër shumë festivale që organizohen anë e kënd botës, të pranishëm janë edhe shumë policë.

Mirëpo, ata jo për të marrë pjesë në festivalet që orghanizohen, por thjesht për të mbajtur rendin dhe qetësinë e mbarvajtjes së organizimeve të ndryshmë, transmeton lajmi.net.

Por në Karnevalin e Londrës të mbajtur këtë vit, duket se policët ishin në qendër të vëmendjes me vallëzimet e tyre bashk me shumë të pranishëm që ishin aty.

Në këtë video që do të shihni më poshtë, do të shihni disa nga performancat më të mira të policëve londinez nëpër rrugët e Londrës. /Lajmi.net/

Met police completely stole the show, at the #London #carnival2017 . Watch as UK police officers #twerk #wineandgrind 😍😍😍 You heard me… pic.twitter.com/ttKko0jfog

— Cordelia Paul-Wright (@Iamcordeliapw) August 28, 2017