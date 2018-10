Kur natyra zemërohet, ne duhet të shohim më mirë atë se çfarë kemi bërë

Njerëzit fajësojnë mjedisin e tyre. Por është vetëm një njeri për tu fajësuar dhe vetëm një, ata vetë.

Natyra shpesh di të tregojë edhe anën e saj të egër, dhe sa herë e ka treguar atë, na ka befasuar të gjithëve me ashpërsinë e saj, përcjell lajmi.net.

Në videon që do të shihni më poshtë, ju do të mbeteni të habitur me fuqinë e jashtëzakonshme të nënës natyrë.

Që nga fluturimi i gjësendeve të ndryshme, rrëzimi i lisave, shembja e çative, fluturimi i njerëzve, shembja e vinçeve e shumë gjëra të tjera që natyra mund ti shkatërrojë në minut.

Për më shumë shikojeni videon. /Lajmi.net/