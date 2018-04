Kur kthehet Neymar nga lëndimi? Ky është lajmi i fundit

Neymar është duke rekuperuar mjaft shpejt pas dëmtimit të marrë disa javë më parë, i cili e detyroi të kthehej edhe në Brazil.

Paris Saint-Germain ka konfirmuar se klubi është shumë i kënaqur me mënyrën sesi Neymar është duke i tejkaluar problemet.

Kontrollet mjekësore në 26-vjeçarin tregojnë se ai do të jetë plotësisht i gatshëm për të luftuar për ekipin kombëtar të Brazilit në Botëror.

“Rezultati i këtyre studimeve ka konfirmuar se lëndimet në nyje dhe këmbën e djathtë janë duke u shëruar në një shkallë të lartë të kapshmërisë, që do të thotë se mjeti mbrojtësi i palëvizshmërisë në këmbën e lojtarit mund të largohet tani”, ka thënë PSG-ja në një komunikatë për media.

“Ajo që do të pasojë tani është një program rehabilitimi, i cili do të nisë në ditët në vijim në Brazil dhe do të vazhdojë më pas në qendrën stërvitore në ‘Ooredoo’”, thuhet më tej në komunikatën e gjigantit francez.

Goal, ndërkohë, ka mësuar se Neymar do të kthehet në Paris të enjten