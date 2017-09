Kundërshtarët e Kosovës dhe Shqipërisë në Ligën e Kombeve

Përfundimi i ndeshjeve të mbrëmshme të kualifikuesve të zonës europiane i ka dhënë mundësinë UEFA-s që të përditësojë të dhënat e saj në lidhje me ndarjen në vazo të skuadrave për turneun e ri që do të debutojë në vitin 2018, Ligën e Kombeve.

Shqipëria ndodhet në Ligën C, ndërsa Kosova në Ligën D.

LIGA A (skuadrat ndahen në katër grupe me nga tre Kombëtare)

Gjermani, Portugali, Belgjikë, Spanjë, Zvicër, Francë, Angli, Itali, Poloni, Kroaci, Islandë, Uells

LIGA B (skuadrat ndahen në katër grupe me nga tre Kombëtare)

Rusi, Irlandë e Veriut, Sllovaki, Suedi, Holandë, Ukrainë, Bosnjë Hercegovinë, Austri, Turqi, Irlandë, Danimarkë, Hungari.

LIGA C (skuadrat ndahen në një grup me tre dhe tre grupe me nga katër Kombëtare)

Slloveni, Shqipëri, Mali i Zi, Serbi, Skoci, Republika Çeke, Rumani, Greqi, Bullgari, Izrael, Norvegji, Qipro, Finlandë, Estoni, Azerbajxhan.

LIGA D (skuadra ndahen në katër grupe me nga katër Kombëtare)

Lituani, Bjellorusi, Gjeorgji, Armeni, Maqedoni, Ishujt Faroe, Luksemburg, Letoni, Moldavi, Kazakistan, Lihtenshtejn, Andorra, Maltë, Kosovë, San Marino, Gjibraltar.

Shorti do të hidhet në fund të këtij viti, ndërsa në vazhdim, nuk do të ketë më nevojë për renditjen e UEFA-s, pasi ndarja në Liga do të përcaktojë edhe ndarjet në vazo për eliminatoret e Kampionateve Europianë. Fituesi i secilës Ligë, do të ketë të drejtën të shkojë direkt në Europianin pasardhës, pa kaluar nëpërmjet kualifikueseve.