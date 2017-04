Kumpir me mish

Përbërësit

3 patate

150 gr mish

1 spec i gjelbër

1 domate

Përmbi:

djathë i grirë kaçkavall

Hapat:

Patatet i pastrojmë dhe i terim, fillimisht i mbështjellim me letrën e pjekës, pastaj me folje dhe në temperaturë 200 grade celsius për 2 orë i pjekim. Qepen dhe specin e premë në copa te vogla dhe i fërgojmë në tigan. Pastaj e shtojmë mishin në tigan dhe kështu me radhë domaten dhe erëzat. Patateve ia largojmë pjesën e sipërme dhe ia hedhim glazurën e përgatitur. Dhe djathin e shkrire ose kaçkavallin, i vendosim në furrë deri sa të shkrihet kaçkavalli. Pastaj mund ta shërbeni me disa copa të majdanozit.