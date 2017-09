Kulla “Eiffel” pret vizitorin e 300 miliontë

Kulla “Eiffel” është gjallëruar nga muzika dhe është veshur për festë, ndërsa pret vizitorin e saj të 300 miliontë, që kur është hapur në vitin 1889.

Do të ketë muzikë në kopshtin e saj. Në katin e dytë, ambienti do të jetë po ashtu i shndritshëm dhe në majë të kullës, atmosfera do të jetë më romantike me një trio flautesh.

Ajo u përurua rreth 130 vite më parë dhe vazhdon të tërheqë turma të mëdha vizitorësh. Është një prej monumenteve më të njohura në botë dhe vetëm vitin e kaluar u vizitua nga 5.8 milionë njerëz.

Po ashtu, “Eiffel” është monumenti më i vizituar me pagesë në botë, me njerëzit që ngjiten nëpër shkallët e pafundme të saj, ose marrin ashensorin për t’u ngjitur në njërin nga 3 nivelet e saj.

Sidoqoftë, ajo nuk ka qenë gjithnjë kaq popullore. Kur nisi ndërtimi, në korrik të vitit 1887, një grup prej rreth 300 artistësh, skulptorësh dhe arkitektësh u dërguan një peticion autoriteteve, ku kërkonin ndalimin e ndërtimit të kullës, sipas tyre “qesharake”.

Fatmirësisht autoritetet i injoruan ankesat e tyre dhe kulla, përveçcse është shndërruar në simbolin e Francës, është bërë e njohur për pothuajse çdo banor të globit. /Lajmi.net/