Kulla e Haradinajve priti qindra mysafirë

I përballur me shumë sfida gjatë jetës së tij, kësaj radhe Hilmi Haradinaj ishte më i përmbajtur.

I ulur në kolltukun e odës në kullën e Haradinajve heshtur priste dhe përcillte me dhjetëra mysafirë të cilët kishin ardhur për ta uruar për lirimin e djalit.

E kur nisi të fliste, modest e fjalëpak si gjithmonë. Edhe kësaj radhe për të kjo ishte fitore për Kosovën dhe për UÇK-në.

“Po, e kemi pritur lirimin e tij. Tani ai po i kthehet vendit të tij”, thotë me bindje Hilmi Haradinaj. E sa për të mos marrë asnjë lëvdatë për vete, ai thotë se Ramushi tanimë nuk është vetëm i tij. “Ramushi nuk është i joni, i Gllogjanit apo i Kosovës, por i krejt Shqiptarisë. Kosova ka pasur nevojë për Ramushin”, ka rrëfyer kreu i Haradinajve.

Me rëndësi për babanë e dy dëshmorëve të UÇK-së ishte se lufta e UÇK-së u pastrua edhe këtë herë.

“Ata kanë luftuar për vendin e tyre, kanë luftuar për mbrojtjen e trojeve shqiptare. Ramushi, njeri i gjallë, do të përpiqet të punojë për mirë besoj”, ka përfunduar ai, shkruan gazeta “Zëri”.

E në mesin e familjes Haradinaj vendimin për lirimin e Ramushit e kanë përjetuar të gjithë.

“Lajm më të gëzueshëm kurrë nuk kemi pritur. Ramushi njëherë ka qenë në Hagë dhe e ka përfunduar me nder, edhe tash e përfundoi me nder dhe respekt, kjo dëshmon që lufta e UÇK-së ka qenë shumë e pastër çdoherë edhe ka me qenë çdoherë, edhe në fund drejtësia po tregon që ka qenë i pastër gjithmonë”, ka thënë Rasim Haradinaj, xhaxhai i Ramushit.

Ndërkohë, për të tilla raste në vizitë kësaj familjeje zakonisht i kanë ardhur edhe udhëheqësit e Deçanit.

Kryetari Rasim Selmanaj, i cili ishte për vizitë në familjen Haradinaj, ka thënë se vendimin për lirimin e Ramushit e kanë pritur jashtëzakonisht mirë.