“Kukuvajkat e LDK-së po mundohen me u viktimizu”

Deputetja e AAK-së, Time Kadrijaj e ka quajtur joserioze bojkotin e Kuvendit të Kosovës nga deputetët e LDK-së.

Kadrijaj i ka quajtur kukuvajka deputetët e LDK-së.

Postimi i plotë:

Sa jo serioz janë këta Grupi i Avdullah Hotit, që ende si kukuvajkat po mundohen me u viktimizu. Ju ka dal ngjyra moti juve, sidomos metodës tuaj politike të viktimizimit. Është i kot më, mashtrimi i popullit me këto forma sipërfaqësore politike. Është koha të jeni më të moralshëm politikisht, e ‘mos i hudhni hi syve popullit’ vetëm për përfitimet e juaja!