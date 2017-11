Kukës, vritet me thikë një 16-vjeçar

Një 16-vjeçar ka ndërruar jetë pas një konflikti të çastit me një bashkëmoshatar në shëtitoren e qytetit të Kukësit, pasditen e së premtes.

16-vjeçari A.M nuk i ka mbijetuar plagëve të marra nga goditja me thikë gjatë konfliktit me 17-vjeçarin me inicialet R.M.

Ende nuk janë të qarta motivet e konfliktit mes dy të rinjve, por raportohet se policia ka arrestuar autorin si dhe ka sekuestruar edhe armën e krimit.