Kualifikimet për Kupën e Botës: Çka duhet të dini për Play Offin? (FOTO)

Kanë mbetur edhe gjashtë ditë deri në zhvillimin e ndeshjeve të para të Play Offit, për kualifikimet për Kampionatin Botëror, ‘Rusia 2018’.

Kombëtarja e Suedisë që është në kërkim të botërorit të parë pa Zlatan Ibrahimovicin, do të takohet me Italinë, ndërsa Republika e Irlandës me Danimarkën.

Irlanda Veriut pret Zvicrën më 9 nëntor, ndërsa Kroacia përballet me Greqinë.

Datat e zhvillimit të ndeshjeve të Play Offit, i gjeni në pjesën e mëposhtme./Lajmi.net/