Kryhet autopsia e 13 viktimave nga aksidenti tragjik në rrugën Shkup-Tetovë

Në Institutin për mjekësi ligjore janë pranuar 14 trupat e personave të cilët humbën jetën gjatë aksidentit tragjik në rrugën Shkup-Tetovë.

Nga atje thonë se ka mbaruar autopsia për 13 personat, ndërsa pas dy orëve pritet që të mbaroj edhe autopsia e trupit të fundit.

Këtë e tha për AIM-në drejtori i Institutit për mjekësi ligjore, Aleks Stankov, i cili tha se në rrjedh është procedura e identifikimit, e cila u krye së bashku me MPB-në dhe nesër MPB duhet të ketë listën zyrtare të viktimave, të konfirmuar zyrtarisht me identitet dhe të gjitha gjërat e tjera.

Ai tha se raportin do t’ia dorëzojnë prokurorit publik.

“Nuk do ta dorëzojmë nesër, por do t’i mbarojmë analizat e raporteve të çdo autopsie. Këto janë 14 raporte dhe prokurori duhet të na tregon se çka duhet të punojmë. Megjithatë, identitetin dhe listën e viktimave do ta ketë prokurori, do ta marrin nga policia. Nga dje kemi filluar me autopsinë, 13 kanë mbaruar, ndërsa i 14-ti pas dy orëve do të mbaroj”, tha Stankov.