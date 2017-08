Kryetarët e komunave që synojnë ta mbajnë “frontin” edhe për një mandat

Zgjedhjet lokale në Kosovë do të mbahen më 22 tetor, kurse partitë politike tashmë kanë publikuar shumicën e emrave që do të garojnë nëpër komuna.

Afati i fundit për regjistrimin e subjekteve politike është deri të martën, kurse ajo çka vërehet është se në shumicën e komunave kryetarët aktualë do të rikandidohen nga partitë politike.

Lidhja Demokratike e Kosovës në të gjitha komunat ku aktualisht udhëheq nuk e ka ndryshuar as edhe një emër, shkruan lajmi.net

Gazmend Muhaxheri në Pejë, Lutfi Haziri në Gjilan, Muharrem Sfarqa në Ferizaj, e Agim Veliu në Podujevë, do ta kërkojnë edhe një mandat nga qytetarët pasi partia ka vendosur t’i rikandidojë.

Votën e qytetarëve që të udhëheqin përsëri me komunën do ta kërkojnë edhe Imri Ahmeti në Lipjan, Haki Rugova në Istog, Sali Asllanaj në Suharekë, Sokol Haliti në Viti, e Burim Berisha në Fushë Kosovë.

Pak ndryshime në komunat ku aktualisht qeverisë do të bëj Partia Demokratike e Kosovës.

Në Prizren dhe Vushtrri kjo parti sipas të gjitha gjasave nuk do të vazhdojë me Ramadan Mujën, respektivisht Bajram Mulakun.

Kurse në dyshim është Skënderaji dhe Drenasi ku janë paraqitur disa kandidatë që synojnë ta kërkojnë votën e qytetarëve.

Sokol Bashota pritet të rikandidohet për kryetar të Klinës, Idriz Vehapi në Rahovec, Naim Ismaili në Shtime, e Besim Ilazi në Kaçanik.

Ndryshime të mëdha nuk ka pasur as nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.

Agron Kuçi do ta kërkoj edhe një mandat nga qytetarët e Junikut, kurse Xhafer Gashi synon ta mbajë postin e kryetarit të Obiliqit.

Kurse në Deçan nga ky subjekt është caktuar si kandidat për kryetar Bashkim Ramosaj, pasi Rasim Selmanaj së fundi ka fituar ulëse në Parlament.

Lëvizja Vetëvendosje ka vendosur të mos e ndërroj kandidatin në komunën e vetme ku udhëheq. Në Prishtinë, edhe një mandat e kërkon Shpend Ahmeti.

Kryetarët aktual të Mitrovicës, Gjakovës e Hanit të Elezit do ta kërkojnë përsëri votën nga qytetarët.

Agim Bahtiri me Aleancën Kosova e Re do ta kërkojë mandatin e dytë në qytetin e Mitrovicës, kurse Mimoza Kusari-Lila edhe pse u zgjedh deputete, do t’i hyjë garës për të paren e Gjakovës.

Mandat tjetër do të kërkoj edhe kandidati i pavarur, Rufki Suma që do të synojë të jetë kryetar i Hanit të Elezit.

Afati i fundit që partitë të dërgojnë emrat e kandidatëvë për kryetar dhe asamble është 22 gushti. /Lajmi.net/