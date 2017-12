Kryeministrja serbe: Kosova nuk po i zbaton marrëveshjet e Brukselit

Kryeministrja e Serbisë, Ana Bërnabiq duke folur për gjasat që Serbia ka të hyjë në Bashkimin Europian , ka komentuar edhe marrëveshjet e arritura në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë.

Sipas saj, Serbia duhet të bëjë ende reforma drastike, sepse ishin përpara falimentimit.

“Banka Botërore na ka kërkuar diçka për të bërë. Është për t’u habitur që Qeveria që prej asaj kohe është rizgjedhur. Njerëzit kuptuan se reformat ishin të nevojshme. Nga ana tjetër, ne kemi ofruar më shumë vende pune në sektorin privat. Disa ndërmarrje shtetërore u privatizuan dhe falë reformave, për herë të parë pas 12 vitesh, kemi një suficit buxhetor. Kemi reduktuar borxhin e qeverisë dhe papunësinë e kemi përgjysmuar”, ka thënë Brnabiq, transmeton Indeksonline.

Ndër të tjerash ajo ka folur edhe për Kosovën, ku ka thënë se qeveria e saj ka sjellë disa vendime politike të guximshme dhe jo popullore.

“Ne kemi nënshkruar dhe pothuajse kemi zbatuar plotësisht marrëveshjen e Brukselit me Kosovën, në krahasim me atë që Prishtina as që ka filluar”, ka shtuar Brnabiq.