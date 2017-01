Kryeministrja e Britanisë: Trump duhet t’i njohë vlerat e NATO-s

Kryeministrja e Britanisë së Madhe, Theresa May gjatë javës së ardhshme do të takohet me Donald Trumpin, dhe tashmë ajo e ka ndarë mendjen për gjërat që do t'i diskutojë me presidentin amerikan.

Kryeministrja britanike ka deklaruar se në këtë takim gjithsesi se do të flas me presidentin e Amerikës në lidhje me deklaratat e tij për NATO-n. Theresa May ka potencuar se Donald Trump do të duhet t’i njohë vlerat e NATO-s, pasi që është bërë udhëheqës i një fuqie botërore, transmeton lajmi.net

“Unë do të flas me të në lidhje me NATO-n. Kjo organizatë është shumë e rëndësishme, dhe mbetet mburojë e sigurisë në Evropë. Është e rëndësishme që të njohim vlerën e NATO-s si një organizatë që na ndihmon për ta mbrojtur Evropën” u shpreh Kryeminstrja e Britanisë së Madhe.

Ky reagim vjen pas deklaratave të Donald Trump, ku e cilësoi NATO-n si një organizatë të vjetruar. /Lajmi.net/