Kryeministri Haradinaj takon sot eurodeputeten Ulrike Lunacek

Kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj do të zhvillojë sot një takim më anëtaren e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek.

Haradinaj do të ketë takimin lamtumirës me raportuesen për Kosovën, Lunacek me fillim nga ora 15:45.