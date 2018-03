Kryeministri: Drejtori i AKI-së dhe ministri i Brendshëm janë shkarkuar, kanë shku në shtëpi /VIDEO

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thirrur sot mbledhjen e rregullt të Këshillit të Sigurisë së Kosovës, për të diskutuar për gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend.

Pas takimit, Kryeministri ka mbajtur një konferencë ku ka thënë se drejtori i AKI-së, Driton Gashi dhe ministri i Brendshëm, Flamur Sefaj, janë shkakruar dhe kanë shkuar në shtëpi, pasi nuk e ka informuar atë për arrestimin dhe peportimin e shtetasve turq.

“Dy bartësit, drejtori i AKI-së dhe ministri i Punëve të Brendshme e kanë humbur besimin tim, ata nuk më kanë besuar, për këtë arsye janë shkaku. Shkresën e ka pasur nga e premtja e javës së kaluar dhe nuk më kanë informuar dhe kanë shku në shpi. Ju kam thënë mos gaboni me shku kësaj rruge ma”, ka thënë Haradinaj, raporton lajmi.net.

Haradinaj ka thënë se sot ka kërkuar hetim, raportim dhe inspektim nga të gjithë mekanizmat e përfshirë për rastin e arrestimit të gjashte shtetasve turq.

Ndërsa, se a ka pasur drejt për shkarkimin e drejtorit të AKI-së, ai ka thënë se emërimi i drejtorit të AKI është i përbashkët me presidentin, “ai e ka humbur besimin tim, nuk me ka informu për vendimin, ata që e kanë emëruar njëri nga ta e ka hequr besimin. Presidenti do ta jep mendimin e vet dhe kështu do të përmbyllet. /Lajmi.net/