Kryeministrja serbe i ankohet Kancelarit austriak për Kosovën

Kancelari austriak, është takuar sot në Beograd me kryeministren serbe, Ana Bërnabiq.

Në këtë takim, Bërnabiq i ka shprehur shqetësimin e saj për kinse marrëveshjet e pazbatuara të Brukselit nga ana e Prishtinës, transmeton lajmi.net.

Sipas saj, Beogradi i ka implementuar të gjitha marrëveshjet e arritura që nga viti 2013.

Megjithatë, sipas saj Serbia është e përkushtuar që dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit të përfundojë me një marrëveshje ligjërisht obliguese.

Kurz më herët gjatë ditës është takuar edhe me presidentin serb, Aleksander Vuçiq, të cilit i ka shprehur qëndrimet se pa marrëveshje me Kosovën nuk ka anëtarësim në BE.

Ai gjatë ditës së nesërme do të qëndrojë në Kosovë ku pritet të takohet me kryeministrin Haradinaj dhe presidentin Thaçi./Lajmi.net/