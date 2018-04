Krichbaum: Shqipëria jo gati për negociatat, ia thashë edhe Ramës

Për deputetin gjerman, Gunther Krichbaum, Shqipëria nuk është ende gati për çeljen e negociatave. Këtë qëndrim ai e ka rikonfirmuar edhe përmes një postimi në rrjetin social Facebook, një ditë pas takimit të Ramës në Komisionin e Jashtëm të Gjermanisë, të cilin Krichbaum e kryeson.

“Dje, u takova me Kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, në Komitetin e Çështjeve Evropiane të Bundestagut Gjerman. Me këtë rast, personalisht i thashë atij se unë e konsideroj hapjen e bisedimeve të pranimit në BE me Shqipërinë shumë të parakohshme. Progresi i reformës deri tani nuk mjafton”, ka shkruar Krichbaum në Facebook.