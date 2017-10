Krenari la një koment për Luanën, më në fund vjen reagimi i saj

Luana jo vetëm po i shijon pafund pushimet në Xhamajka, por çdo ditë po poston foto të mrekullueshme nga atje, ndryshe nga Marina dhe Geti që kanë qëndruar paksa inaktiv në rrjete sociale.

Ditën e djeshme një foto e Luanës ku shfaqej duke qeshur bëri namin për shkak të komentit të Krenarit.

“Bombë bërthamore do i shkonte më shumë përshkrimit të kësaj fotoje. Foto ime e preferuar”, shkruante Krenari, në një farë mënyre duke e kritikuar Luanën për përshkrimin që i kishte vënë fotos.

Pas këtij komenti të gjithë prisnin me padurim çfarë përgjigje do i kthente Luana, por këngëtarja ka reaguar thjesht duke e pëlqyer komentin e Krenarit, ndryshe sa ka vepruar me komentuesit e tjerë të cilëve u ka kthyer përgjigje./Xing.al