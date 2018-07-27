Krasniqi publikon fotografi ku tregon se Demaçi u dekorua me titullin “Hero i gjallë”

Krasniqi përmes një shkrimi në Facebook ka theksuar se prej të gjallëve me titullin “hero i gjallë” është dekoruar vetëm veprimtari i shquar, Adem Demaçi.
Postimi i plotë:
“PASI TV PUBLIK NUK TREGOI SE KUR E KUSH E DEKOROI ME TITULLIN HERO I GJALLË SIMBOLIN E SIMBOLEVE TË LIRISË, PO I SJELLI KËTO TRI FOROGRAFI.
SHIQONI!
CEROMONIA E DEKORIMIT TË SHUMË VEPRIMTARËVE TË GJALLË TË FUSHAVE TË NDRYSHME TË JETËS SI DHE DËSHMORË E HERONJË TË RËNË PËR CLIRIM NË PËRIUDHA TË NDERYSHME PAS LUFTËS ÇLIRIMTARE!
PREJ TË GJALLËVE ME TITULLIN HERO I GJALLË QË DEKORUAR VETËM ADEM DEMAÇI!
LAVDI E PËRJETSHME NJERIUT TË SHEKULLIT!”