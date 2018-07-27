Krasniqi publikon fotografi ku tregon se Demaçi u dekorua me titullin “Hero i gjallë” – Lajmi.net
 
Krasniqi publikon fotografi ku tregon se Demaçi u dekorua me titullin “Hero i gjallë”
Autori: Lajmi.net Lajme 23:28, 27 July 2018
Kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës Socialdemokrate, Jakup Krasniqi ka publikuar disa fotografi pasi sipas tij, televizioni publik nuk ka treguar se kur e kush e dekoroi me titullin “Hero i gjallë simbolin e simboleve të lirisë” veprimtarin Adem Demaçi.

Krasniqi përmes një shkrimi në Facebook ka theksuar se prej të gjallëve me titullin “hero i gjallë” është dekoruar vetëm veprimtari i shquar, Adem Demaçi.

Postimi i plotë:

“PASI TV PUBLIK NUK TREGOI SE KUR E KUSH E DEKOROI ME TITULLIN HERO I GJALLË SIMBOLIN E SIMBOLEVE TË LIRISË, PO I SJELLI KËTO TRI FOROGRAFI.

SHIQONI!

CEROMONIA E DEKORIMIT TË SHUMË VEPRIMTARËVE TË GJALLË TË FUSHAVE TË NDRYSHME TË JETËS SI DHE DËSHMORË E HERONJË TË RËNË PËR CLIRIM NË PËRIUDHA TË NDERYSHME PAS LUFTËS ÇLIRIMTARE!

PREJ TË GJALLËVE ME TITULLIN HERO I GJALLË QË DEKORUAR VETËM ADEM DEMAÇI!

LAVDI E PËRJETSHME NJERIUT TË SHEKULLIT!”

 

Të ngjajshme

Fotolajm

Rozana Radi provokon nga pasqyra, shfaq gjoksin më shumë se ç’duhet
?>

ke nje LAJM

Jeni në vend të ngjarjes, apo dëshironi ta ndani ndonjë storie me të tjerët?

Klikoni në butonin më poshtë

DËRGO
 
 

| Rr. Zenel Salihu nr. 28, zyrja nr. 5, Prishtine, Kosove 10000