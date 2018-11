Krasniqi: Nuk e votojmë rezolutën e LDK-së për dialogun

Shefi i Grupit Parlamentar të PDK-së, Memli Krasniqi ka thënë se kryeneçësia e deputetëve të opozitës ia mundëson presidentit të shkojë vet në dialog.

“Ne nuk po i japim zgjidhje as Kosovës as qytetarëve. Kjo kryeneçësi ia mundëson presidentin të shkojë vetë në dialog pasi nuk po i jepet mundësia që dikush nga Kuvendi të bashkëngjitet”, ka thënë Krasniqi, raporton lajmi.net.

Ai ka theksuar se ditët në vijim do gjejnë një mundësi për t’i harmonizuar qëndrimet e tyre.

“Ne nuk do të marrim pjesë fare në votim, pasi ky kurth me të cilën po propozohet nuk do të jetë legjitim. Do të votojmë kur të ketë harmonizim dhe gjithëpërfshirje në të gjitha temat që kanë të bëjnë me dialogun”, ka përfunduar Krasniqi. / Lajmi.net/