Krasniqi: Nëse nuk kalon Demarkacioni, duhet të bie qeveria

Profesori i Universitetit të Prishtinës, Milazim Krasniqi, tha se Serbia në vitet "90-ta, filloi agresionin ndaj Kosovës që kulmoi me dhunë ndaj shqiptarëve të Kosovës.

“Serbia në fillim të viteve “90-ta arrestoi shumë politikanë kosovarë, në këtë kohë u shfaq veprimtaria e Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës”, tha Krasniqi në emisionin “Target” në Radio Televisionin e Kosovës (RTK).

Sipas tij edhe në atë kohë kanë pasur qëllim krijimin e shtetit të pavarur të Kosovës. Ai ka folur edhe për librin e fundit që e ka sjellë për publikun, me shumë informacione për Ibrahim Rugovën ” Sekretet që nuk i mofi me vete Ibrahim Rugova”.

Sipas profesor Krasniqit, me rrënimin e autonomisë së Kosovës është parë se me mjete kulturore nuk mund të mbrohej interesi i Kosovës. “Ne kaluam në terenin politik dhe krijuam Lidhjen Demomratike të Kosovës(RTK) dhe ajo menjeherë u shndërruar në lëvizje masive. Krasniqi ka evokuar shumë kujtime me Rugovën.

Profesori Krasniqi ka folur edhe për zhvilimet aktuale politike në Kosovë. “Debati për demarkacionin është politik.Nëse nuk kalon demarkacioni duhet me ra qeveria”, tha ai. Sipas tij duhet të kalohet demarkacioni. “Ende ka njerëz që flasin për bashkim kombëtar”, tha ai./RTK/