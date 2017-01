Krasniqi: Jo pastrim i listës, por heqje e tërësishme e saj

Ish -kryeparlamentari i Kosovës, Jakup Krasniqi ka reaguar pas diskutimit të djeshëm në Parlament për shfuqizimin e fletarresteve serbe për shqiptarët e Kosovës, të cilët kanë marrë pjesë në luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Sipas Krasniqit, duhet plotësuar saktësimin gjuhësor, sepse duhet kërkuar pastrimi i tërësishëm i listës serbe, dhe jo të pastrohet pjesërisht.

“Unë nuk besoj që deputetët e qeveritarët, kërkonin heqjen e pjesërishme te pjesëtarëve të UCK-së nga ajo Listë, por saktësimi gjuhësor nuk ishte i plotë, pra ishte shumë i mangët. Në ketë rast saktësimi gjuhësor ishte i domosdoshëm”, ka shkruar ai.

Postimi i plotë:

PASTRIMI I LISTËS APO HEQJE E TËRSISHME E SAJ?!

Pastrimi i Listës me emrat e pjesëtarëve të UCK-së, nuk do të thotë edhe tërheqje e saj në tërësi. Pra kërkesa e deputetëve që morën pjesë ne debat, nuk kishte të bënte me pastrimin e Listës që Serbia ia ka ofruar Interpolit. Këtu nuk ishte fjala për heqjen e disave dhe mbetja e disa të tjerëve, se kjo do të thotë: se pjesërisht Serbia ka të drejtë, por jo në plotni. Prandaj hiqni disa emra nga ajo Lisët ?!

Diskutuesit mendonin diçka tjetër e kërkonin diçka tjetër. Madje ketë gabim e paska bërë edhe Akademiku Sabri Hamiti i cili në shumë raste është i njohur për saktësime gjuhësore?!

Pra, fjala pastrim i Listës nuk mund të jetë e barasvlershme me tërheqjen e tërësishme të saj.