Krasniqi: Askush nuk po guxon t’ia ndalojë hyrjen në Kosovë kriminelit Tomisllav Nikoliq

Publicisti Milazim Krasniqi ka thënë se kriminelin e luftës, Tomisllav Nikoliq, askush nuk po guxon ta ndalojë, edhe pse ka qenë pjesë e qeverisë së Millosheviqit, e që ka kryer gjenocid në shtetet e ish-Jugosllavisë.

Krasniqi përmes një statusi në Facebook ka shkruar se Haradinaj u arrestua për t’ia bërë qefin Serbisë.

Ky është postimi i plotë i Krasniqit në Facebook:

Krimineli i luftës, Tomisllav Nikoliqi, po vjen në Kosovë, me mandat të presidentit të Serbisë. Askush nuk po guxon ta ndalojë. Nikoliqi në vitin 1999, ka qenë në qeverinë e Millosheviqit, e cila ka kryer gjenocid në Kosovë. Pra, minimalisht ka përgjegjësi objektive për gjenocidin! Ndërsa, Ramush Haradinajn, të cilin e ka liruar dy herë Tribunali i Hagës, e arrestojnë në Francë, për qejfin e Serbisë! Merreni me mend se çka do ta gjente po të shkonte direkt në Serbi, siç vjen Nikoliqi në Kosovë. A është e qartë se ku jemi? E kemi humbur totalisht ekuilibrin! Na duhet fillim i ri! Ose fillim i ri ose do të vazhdojë kjo rrëshqitje e pakthyeshme drejt zhbërjes së shtetit!