Kovac ishte zgjedhja e tretë, ja dy trajnerët që e refuzuan Bayernin

Pak ditë më parë, Niko Kovac është emëruar si trajneri i ardhshëm i skuadrës së Bayern Mynih, por presidenti i skuadrës bavareze Uli Hoeness ka deklaruar se trajneri aktual i Eintracht Frankfurt nuk ka qenë i preferuari i tij.

Madje Kovac ka qenë i treti në listë, pas trajnerit aktual Jupp Heynckes dhe Thomas Tuchel, por të dy refuzuan. Objektivi i drejtuesve të Bayern ishte që të mbanin edhe një sezon trajnerin aktual, 72-vjeçarin Heynckes, i ardhur në tetor si zëvendësuesi i Carlo Ancelotti, por nuk pranoi.

Më pas doli emri i Tuchel, por edhe ai refuzoi, pasi deklaroi se ka firmosur që më parë për një ekip tjetër (mendohet PSG). Dhe në fund u vendos që ekipin kampion të Bundesligës ta drejtojë 46-vjeçari Kovac, që do të zëvendësojë pikërisht Heynckes në fund të këtij sezoni. “Ne donim që të merrnim një trajner që ishte i lirë dhe synonim të merrnim Tuchel, pasi Heynckes na konfirmoi se nuk do të qëndrojë sezonin e ardhshëm në stolin e Bayern, por edhe ai na refuzoi”, tha Uli Hoeness, presidenti i Bayern Mynih, transmeton telesport.al

“Më pas u ulëm sërish në tavolinë dhe nisëm bisedimet me Niko Kovac, që pranoi ofertën tonë dhe kështu që ramë dakord për trajnerin e ri. Për pak kohë ishim konfuzë për sa i përket të ardhmes. Na vjen keq që ndërpremë bashkëpunimin e tij me Frankfurt, por jam i sigurt se do të kemi një të ardhme të mirë me Niko”, tha Uli Hoeness.