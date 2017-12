Kosovari që e la duhanin tregon publikisht paratë e kursyera. Me to do të shkojë në Mekë

Shaban Guri nga Kaçaniku ka bërë bujë në rrjetet sociale duke treguar publikisht kursimet e tij. Sipas përshkrimit të tij ai këto kursime i ka bërë duke e lënë duhanin. “Kush thotë se duhani dëmton shëndetin gabon, duhani dëmton edhe buxhetin. Këto kursime janë nga dalimi i duhanit”, ka thënë Guri duke publikuar monedhat 2 euroshe që ka kursyer. Mes tjerash ai ka zbuluar se me këto para të mbledhura do të bëjë një vizitë në Mekë.