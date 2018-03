Kosovari mësoi se vajza e tij ishte në lidhje me serbin, e ther me thikë

Gjykata penale e Lucernit e dënoi 55-vjeçarin me dy vjet burg me kusht në një periudhë kohore provuese prej katër vitesh. Në verën e vitit 2014, zvicerani me prejardhje kosovare mësoi se vajza e tij 19-vjeçare kishte lidhje dashurie me një person me prejardhje serbe, shkruan “20 Minuten”, përcjell Albinfo.ch.

Nga vajza kërkoi disa herë që ta përfundojë lidhjen me të. Ai gjithashtu i kërcënoi të dy me prerjen e kokës dhe shkatërrimin e lidhjes në mes tyre. Kjo deklaratë u bë e qartë në vendimin e publikuar gjatë së martës.

Pasi çifti në asnjë mënyrë nuk e kishte mendjen ta ndërpriste lidhjen, më në fund u shkaktua zënka finale në dhomën e vajzës. Me këtë rast, babai e ka sulmuar vajzën me dorën e majtë në fytyrë, duke i shkaktuar me thikë dy plagë në pjesën e majtë të qafës. Vetëm kur bashkëshortja e tij e tërhoqi 55-vjeçarin, vajza i shpëtoi dhunës, transmeton Albinfo.ch.

Plagët në qafë, sipas aktakuzës nuk kanë qenë të rrezikshme për jetë, por kanë qenë në afërsi të strukturave vitale të enëve të gjakut dhe nervave.

Sipas vendimit të shqiptuar, me këtë veprim ai është shpallur fajtor për përpjekje për shkaktim të lëndimeve të rënda trupore.

Kosovarit i janë llogaritur paraburgimi i përfunduar prej 89 ditëve, si dhe 15 ditë të zbatimit paraprak të masave ligjore. Përpos kësaj, ai do të duhet të paguajë pothuajse 33 000 franga zvicerane për shpenzimet gjyqësore. Vendimi gjyqësor është shqiptuar me një procedurë të shkurtuar.