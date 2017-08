Kosovari i Dinamos “tallet” me Skënderbeun para ndeshjes

Amir Rrahmani është lojtari i vetëm shqiptar që luan për Dinamon e Zagrebit.

Mbrojtësi, që ka qenë pjesë e Kombëtares kuqezi dhe tashmë e Kosovës, në një intervistë për “Panorama Sport”, ka komentuar shortin që vuri Skënderbeun përballë kroatëve.

Rrahmani pret një ndeshje që do të vendoset nga detajet, ndërsa mendon se do të ishte dështim i madh për Dinamon nëse eliminohet nga korçarët.

“Situatat kanë ndryshuar, pasi Dinamo ka humbur titullin dhe Kupën e Kroacisë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me Skënderbeun, kështu që pak a shumë skuadrat kanë pësuar ndryshime identike. Megjithatë, në fund të fundit, Dinamo është skuadër e madhe dhe tradita e saj është që çdo sezon të jetë pjesë e grupeve të Champions-it ose Ligës së Europës”.

Do të ishte një dështim shumë i madh për klubin, nëse nuk kalojmë Skënderbeun, pasi për çdo vit Dinamo ka qenë pjesë e fazës së grupeve. Klubi na ka vendosur si objektiv madhor fitimin e kampionatit, të Kupës dhe pa diskutim pjesëmarrjen në grupe”.

“Nuk ka asnjë rëndësi kjo për klubin, unë mendoj se është njësoj si të luanim ndeshjen e parë në Shqipëri apo këtu në “Maksimir”. Rëndësi ka të fitojmë bindshëm dhe të mos pësojmë në fushën tonë. Pastaj, në Shqipëri do ta mbysim në gola Skënderbeun (qesh). Unë, personalisht, pres dy ndeshje shumë të forta dhe mendoj se do të vendosin detajet e vogla se cili do të kualifikohet”.