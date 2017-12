Kosovari e gjen veten në foton e fëmijërisë së gruas së tij

Verona Koliqi dhe Mirand Buzaku zbuluan një rastësi interesante në një foto të bërë dhjetë vite më parë.

Kushërira e Veronës i ka dërguar asaj një foto të fëmijërisë, dhe me të shikuar, Verona, me të fejuarin e saj Mirandin, foton zbuluan rastësinë që kishin pasur me të fejuarin para dhjetë viteve.

“Kushërira ime e gjeti një foto në kompjuterin e saj dhe ma dërgoi mua për të qeshur me rininë të cilën e kemi kaluar së bashku”, ka thënë Verona, raporton Insajderi.

Në foto janë një grup fëmijësh në det – në një plazh në Mal të Zi.

Verona ia tregon këtë fotografi të fejuarit të saj Mirandit. Për një çast, ai e pa prapa veten e tij të shtrirë mbi ujë duke notuar në fotografinë që ishte bërë dhjetë vite më parë.

Kosovarja tregon për momentet kur Mirandi tha: “Shiko, në fotografi, mbrapa teje jam unë”.

“Kur e shikuam mirë fotografinë në e pamë që në sfondin mbrapa fotografisë ishte i fejuari im, në po të njëjtën fotografi që e kam bërë unë me shoqet e mija para dhjetë vitesh. Ne e shikuam njëri-tjetrin dhe thamë: ‘kjo nuk mund të jetë e vërtetë’”, ka thënë Verona, raporton mediumi Yahoo News.

Por, çdo gjë përputhej me kujtimin e të fejuarit, kur tregonte ai se si notonte mbi ujë. Ata shkuan tek familja e tyre e cila ua konfirmoi se ata kishin shkuar në të njëjtin plazh në atë kohë.

Gjëja më interesante e kësaj rastësie është se Verona, në atë kohë, kishte ardhur nga Londra për pushime në këtë plazh, ndërsa Mirandi kishte shkuar me familje për pushime, në po të njëjtin plazh të Malit të Zi.

Verona Koliqi u rrit dhe jetoi në Britani të Madhe, por si e rritur kur erdhi për të vizituar Kosovën në verën e vitit 2016 takoi përsëri Mirandin, pa e ditur se ka qenë shume afër me të në fëmijërinë e saj.

Ata janë fejuar vitin e kaluar, pasi Mirandi i propozoi asaj gjatë pushimeve që bënë bashkë në Turqi.