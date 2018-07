Kosovari Albian Ajeti i shënon Paokut në Greqi

Albian Ajeti, vëllai i mbrojtësit të kombëtares shqiptare Arlind Ajeti shënoi një gol me peshë në sfidën e turit të dytë kualifikues të Championsit me Paokut të Selanikut dhe Baselit që përfundoi me fitoren 2-1 të skuadrës helene.

Sulmuesi kosovar i cili ka zgjedhur të luajë për përfaqësuesen zvicerane në minutën e 82-të realizoi golin e vetëm të Baselit me një goditje me kokë duke ngushtuar shifrat dhe duke i dhënë një bonus të madh skuadrës zvicerane për ndeshjen e kthimit.

Baselit tashmë do t’i mjaftonte një fitore me shifrat 1-0 për t’u kualifikuar në raundin e tretë.

Ndërkohë golat për skuadrën greke u realizuan nga spanjoli Canas dhe serbi Prijovic.