Kosova nuk duhet të tregojë kryeneçësi ndaj SHBA-ve dhe BE-së

Kushtëzimi i kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, për SHBA-të dhe BE-në, për heqjen e taksës po shihet si kryeneçësi.

Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i ka dërguar Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian një letër me kërkesa të specifikuara për heqjen e taksës, shkruan lajmi.net.

Përmes kësaj letre Haradinaj ka kushtëzuar dy aleatët e Kosovës për heqjen e taksës.

Mirëpo gjuha kushtëzuese e Haradinajt drejtuar SHBA-ve dhe BE-së po shihet si papjekuri politike.

Profesori universitar Arben Fetoshi ka thënë për lajmi.net, se kryeministri Haradinaj përmes kushteve drejtuar SHBA-ve dhe BE-së, është përpjekur që të tregojë qëndrueshmëri politike dhe sipas tij, në këtë mënyrë të imponojë pozicion më të avancuar të Kosovës në dialogun me Serbinë.

“Meqenëse tarifa ndaj mallrave serbe është kundërpërgjigje e qeverisë ndaj qasjes agresive të Serbisë në raport me shtetin e Kosovës, Haradinaj po vazhdon të rezistojë duke synuar rezultate konkrete përballë Serbisë, në mënyrë që dialogu të përmbyllet qartë dhe pa zvarritje të tjera. Megjithatë, gjuha kushtëzuese nuk reflekton pjekuri dhe maturi politike, sidomos tani kur Kosova është në pozitë mjaft të dobësuar ndërkombëtarisht”, ka deklaruar Fetoshi për lajmi.net.

Sipas tij, kjo gjuhë e përdorur nga Haradinaj nuk mund ta rrezikojë marrëdhënien e Kosovës me aleatët e saj, por që sipas tij, është interes jetik që Kosova ta ruaj partneritetin e saj me SHBA-të dhe BE-në.

Në këtë mënyrë siç u shpreh Fetoshi, politika kosovare duhet të tregohet e kujdesshme ndaj dhe serioze ndaj SHBA-së dhe BE-së.

“Jo që kjo mund të rrezikojë marrëdhëniet me aleatët, por sepse ruajtja e partneritetit është interes jetik për Kosovën. Politika jonë duhet të tregohet maksimalisht e kujdesshme dhe serioze ndaj SHBA-së e BE-së, duke u harmonizuar e jo çakorduar për interesat strategjike”, u shpreh Fetoshi.

Tutje ai ka thënë se taksa prej 100 për qind për mallrat e Serbisë mund të suspendohet për t’i dhen shans përmbylljes së dialogut e jo të bëhet për interesa personale. Sipas tij nuk duhet të veprohet me kryeneçësi dhe nëse Haradinaj e vazhdon këtë, atëherë Fetoshi thotë se shumë shpejtë mund të bjerë qeveria.

“Tarifa mund të suspendohet për t’i dhënë shans përmbylljes së dialogut dhe nuk duhet të kalkulohet sipas interesave elektorale. Pra, qëndrueshmëria politike është e shëndetshme deri në masën që nuk kalon në kryeneçësi. Këtë duhet ta dëshmojë Haradinaj si kryeministër. Në të kundërtën, qeveria mund të bjerë shumë shpejt”, deklaroi Fetoshi për lajmi.net.

Edhe politologu Ramush Tahiri ka thënë se kushtëzimet apo kërkesat që kryeministri Ramush Haradinaj i ka drejtuar për heqjen e taksës janë thjeshtë vetëm sa për t’i bërë presion Serbisë.

Sipas Tahirit deri më të tani të gjitha kërkesat që i ka bërë Kosova apo kryeministri Haradinaj nuk janë realizuar, por thjeshtë janë marrë parasysh si propozim, pasi siç u shpreh ai, secili shtet i ka politikat e veta dhe vepron në bazë të atyre politikave.

“Mirëpo deri më tani asnjë lider i këtyre vendeve nuk ka qenë konform kësaj që i ka thënë kryeministri Haradinaj ose që e ka thënë Kosova. Do me thënë ata i kanë politikat e veta që i zbatojnë, por e marrin parasysh propozimin. Por Grupi i Kontaktit ka kohë që nuk është mbledh dhe nuk besoj që mund të harmonizohen dhe të mblidhen e ta diskutojnë punën e letrës së kryeministrit edhe që me miratu ose jo. Grupi i Kontaktit Kosovën nuk e ka pasur palë asnjë herë ata na kanë ndihmu, por jo palë të barabartë që me mujt me shqyrtu”, ka thënë Tahiri për lajmi.net.

Tutje Tahiri ka thënë se nuk beson që aleatët e Kosovës do ta marrin parasysh letrën-kushtëzimin e Haradinajt për heqjen e taksës, pasi siç tha ai, qeveria nuk ka marrë mendim dhe nuk i ka pyetur ndërkombëtarët për këtë vendim.

“Do me thënë letra e kryeministrit nuk është rrezik edhe që merren parasysh por thjeshtë është për opinionin që kryeministri e ka prezantu pikëpamjen e vet edhe të Qeverisë të cilën e udhëheq se si mendon se duhet të zgjidhet zgjidhja me Serbinë dhe me çfarë kushti të hiqet taksa. Mirëpo kur e ka vendos taksën nuk i ka pyetur dhe s’besoj që edhe tash ata e marrin parasysh letrën e kryeministrit”, ka deklaruar Tahiri.

Ndryshe, Qeveria e Kosovës që nga 21 nëntori i vitit 2018 ka vendosur taksë 100 për qind për të gjitha mallrat që janë me origjinë nga Serbia dhe Bosnja e Hercegovina.

Vendosja e kësaj takse është kritikuar mjaft shumë nga këto dy shtete por edhe nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të cilat kanë kërkuar nga Qeveria që ta shfuqizojë këtë vendim.

Në anën tjetër edhe Serbia e ka bllokuar dialogun me Kosovën për shkak të vendosjes së kësaj takse. /Lajmi.net/