Kosova kundër Izraelit, kjo mund të ndodhë sonte në Mitrovicë

Rafet Prekazi thotë se do të japin maksimumin për këtë përballje dhe beson se me ndihmën e tifozëve do të arrijnë rezultat pozitiv.

Kosova U-21 ndeshet sonte me Izraelin në Mitrovicë.

Në rast të fitores, Kosova do të forconte pozitën e dytë në Grupin 5, ku prin Irlanda me 10 pikë.

“Si çdo herë edhe në këtë ndeshje pres angazhim maksimal të futbollistëve. Ne kemi punuar për të pasur një paraqitje të mirë dhe për të arritur sukses, por duhet pasur parasysh se në futboll asnjë ndeshje nuk është e njëjtë, secila i ka veçoritë e saj. Jemi përfaqësuese e re në Evropë, prandaj duhet të japim mbi 100 për qind për t’i treguar Evropës se lojët e paraqitura në ndeshjet e kaluara nuk kanë qenë të rastësishme dhe se më nuk jemi kafshatë e lehtë për askënd”, kishte thënë Prekazi.