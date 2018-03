“Kosova e Re” dhe rehabilitimi i TC “Kosova B”, i japin fund pasigurisë së furnizimit me energji

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, me mbështetjen e projektit të USAID-it “Repower Kosovo”, ka hapur Forumin e Tretë të Nivelit të Lartë për Energji, me temë “Investimet në Infrastrukturën e Energjisë”.

Sigurimi i furnizimit përmes termocentralit “Kosova e Re” dhe investimeve të tjera, mundësitë e rehabilitimit të termocentralit “Kosova B”, ngritja e kapaciteteve njerëzore në sektorin e energjisë dhe promovimi i mëtejshëm i shfrytëzimit të energjisë së pastër ishin pjesë e diskutimeve në këtë forum.

Kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj, duke folur për rolin e Qeverisë së Kosovës, tha se gjatë vitit 2017 është bërë shumë punë për ti adresuar sfidat në sektorin e energjisë. “Mendoj se sot 3 muaj i kemi dhënë një vule zhvillimit të energjisë kur e kemi nënshkruar marrëveshjen për termocentralin Kosova e Re. Teknologjia e re mundëson edhe përmirësimin e ambientit”.

Kreu i ekzekutivit theksoi se projekti i termocentralit “Kosova e Re”, i cili ofron kapacitete zëvendësuese për termocentralin “Kosova A”, është përmbyllur në vitin 2017 dhe ndërtimi i tij do t’i japë fund edhe pasigurisë në vend për furnizimin me energji, thuhet në komuniaktwn e MZHE-së.

Edhe Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka, pohoi se termocentrali “Kosova e Re” përfundimisht do të mundësojë nxjerrjen nga funksioni të termocentralit të vjetëruar “Kosova A” dhe do t’i ofrojë gjeneratës së ardhshme një furnizim të sigurt dhe të qëndrueshëm të energjisë, përmes gjeneratës së re të teknologjisë së pastër nga qymyri.

“Strategjia e Energjisë ka një qasje gjithëpërfshirëse në të. Aty reflektohet edhe nevoja për të rehabilituar termocentralin “Kosova B”, duke e bërë atë plotësisht në përputhje me standardet evropiane të emetimit dhe ato mjedisore. Kështu që, në fund të këtij procesi, ai do të jetë një termocentral i ri. Qeveria do të marrë vendimin përfundimtar mbi strategjinë e financimit këtë vit”, u shpreh ministri Lluka./Lajmi.net/