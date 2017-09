Kosova dhe Shqipëria për integrimin e përbashkët të arsimit në BE

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyçi është pritur nga ministrja e Arsimit e Shqipërisë, Lindita Nikolla me të cilën kanë biseduar për çështje të rëndësishme të bashkëpunimit në fushën e arsimit, bën te ditur komunikata nga MASHT.

Ministrat Bytyçi dhe Nikolla janë pajtuar që Kosova dhe Shqipëria të vazhdojnë edhe më tej bashkëpunimin sa i përket kurrikulave të përbashkëta, ndërsa bënë të ditur se të dy vendet do të angazhohen edhe në integrimin e përbashkët të sistemit të arsimit në Bashkimin Evropian.

Ministri Bytyçi, me këtë rast ka shprehur gatishmërinë e tij për angazhim të përbashkët edhe sa i përket përmirësimit të kualitetit në arsim.

“Jemi të interesuar që të vazhdojmë bashkëpunimin i cili tashmë ka dhënë frytet e para të një bashkëpunimi serioz. Është filluar një bashkëpunim i mirë në fushën e kurrikulave, të cilat po zbatohen në të dy vendet. Kemi akoma për të bërë edhe sa i përket ngritjes së cilësisë. Jam në dijeni lidhur me sfidat që vazhdojnë të jenë pjesë e sistemit të arsimit, por me një angazhim të përbashkët do të tejkalohen të gjitha problemet”, është shprehur ministri.

Ndërsa, ministrja Nikolla pasi ka uruar ministrin Bytyçi për marrjen e detyrës së ministrit, ka thënë se, Kosova dhe Shqipëria do të vazhdojnë edhe më tutje traditën e bashkëpunimit dhe këmbimit të përvojave të mira në arsim, këmbimit të profesorëve, ekspertëve dhe bashkëpunime në aspekte të tjera të cilat ndërlidhen me standardet e cilësisë në arsim.